【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 2−1 バルセロナ（日本時間1月19日／アノエタ）【映像】久保がスプリント→太腿を押さえ倒れ込むレアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、まさかの負傷交代となった。スプリントを開始した直後に、左の太腿を押さえて倒れ込んだ姿に、ファンたちも悲鳴を上げている。ソシエダは日本時間1月19日、ラ・リーガ第20節でバルセロナをホームに迎えた。久保は右ウイングとしてスタメン出場