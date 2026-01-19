息子夫婦が泊まりで遊びに来る度に自分の息子の成長ぶりに圧倒されることも。今まで家にいた時には何もできなかった息子が育児や家事まで率先して動くように。今回は友人のAさんから聞いた思わず嫁に感謝したくなるそんなエピソードをご紹介します。 思わず感謝！！ 息子の成長！ 育て直してくれた嫁！ お嫁さんは「しつけが大変でした」と笑いながら話してくれたそうですが彼女のおかげで何もできなかった息子が