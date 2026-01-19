ロッチ・中岡創一がインスタグラム更新米プロバスケットボール（NBA）のレイカーズ・八村塁に強力援軍が現れた！？人気芸能人がインスタグラムで現地観戦を報告。ファンの間に反響が広がっている。八村の両サイドで、人気芸能人が笑みを浮かべていた。お笑いコンビのロッチ・中岡創一は日本時間17日にインスタグラムを更新。「出川さんと正月旅行の中岡今回のロサンゼルス旅行のメインイベントレイカーズの試合！大