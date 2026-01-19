自宅で仕事をする「在宅ワーク」が広がりを見せる中、自由度が高い一方で、自宅ならではの悩みも少なくない。株式会社R&Gはこのほど、在宅ワーク経験者498人を対象に「在宅ワークの嫌なところに関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】便利な半面、「ついダラけてしまう…」在宅ワークの“落とし穴" 在宅ワークをしていて「嫌だな」と感じることを聞いたところ、1位は「集