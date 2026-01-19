明日20日は北日本で雪や吹雪となり、21日から25日頃は日本海側の広範囲で雪や風が強まるでしょう。雪雲は、西日本の太平洋側にかけても度々流れ込みます。普段、雪があまり降らない地域でも大雪になる所があるでしょう。雪が長く続き、交通や生活への影響が大きくなるおそれもあります。日本海側山陰など西の平地も大雪のおそれ太平洋側にも雪雲流入今日19日(月)は、西日本を中心に春の空気に覆われますが、その先は状況が一変