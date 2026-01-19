桐蔭横浜大から浦和に入団した肥田野蓮治「いろんなことを考えすぎて」桐蔭横浜大FW肥田野蓮治は浦和レッズからのオファーを受け、念願のプロサッカー選手の扉を開くも、最終学年となった2025年に待っていたのはキャプテンとして葛藤だった。自分の本来のプレーを見失っていた時期に、何に苦しみ、どう打破したのか。（取材・文＝安藤隆人／全4回の3回目）◇◇◇「個人的にはもうレッズからオファーが来て断る