地域政党・大阪維新の会は１８日夜、大阪市の党本部とオンラインで緊急の全体会議を開き、吉村洋文代表（大阪府知事）が出直しダブル選の実施に向けて一致団結を呼びかけた。全体会議は非公開で行われた。出席者によると、吉村氏は、急きょダブル選に踏み切ったことについて「（所属議員への）相談が不十分でおわび申し上げる」と陳謝。「僕一人ではポスターを貼ることもできない」として、選挙への協力を求めた。