バルセロナ戦で負傷し、担架でピッチを後にするレアル・ソシエダードの久保＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで18日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのバルセロナ戦で先発し、後半24分に負傷交代した。左太もも裏を痛めたとみられ、担架でピッチを後にした。チームは首位のバルセロナを2―1で破った。