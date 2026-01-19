秀吉の弟で補佐役だっただけではない。秀長は秀吉の無二の信頼を得、家康はじめ数々の大名に頼られた戦国きっての名武将だった。時代考証者が語らったスペシャル対談！くろだ・もとき／'65年東京都生まれ。駿河台大学教授。著書に『羽柴秀長の生涯秀吉を支えた「補佐役」の実像』、『羽柴秀吉とその一族秀吉の出自から秀長の家族まで』など多数しば・ひろゆき／'73年東京都生まれ。東洋大学・駒澤大学非常勤講師。著書に『羽柴