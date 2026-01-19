「60ドル（約9600円）の"サポーターチケット"は全体の1.6%しかない。これではまったく足りない。今回、FIFA（国際サッカー連盟）がW杯史上最高額のチケット価格を設定し、世界中で実に多くの人がこれに反対している。ここニューヨークでも、一般の人々が普通に買える価格にしてもらう必要がある」ニューヨークの新市長ゾーラン・マムダニ（右）と妻のラマ・ドゥワジ photo by John Lamparski / Bloomberg via Getty Imagesそう