前編記事『「社員と委託ドライバーの割合が1対1に…」《物流崩壊へのカウントダウン》業界大手の「ヤマト運輸」が抱える「切実な人手不足」』から続く。新人ドライバーを襲った「悲劇」ここ数年の間に退職者が相次いだことで、人手不足が深刻化している「ヤマト運輸」。そんな同社で増加傾向にあるのが、作業着姿などで、自前の軽バンに乗って配達する業務委託のドライバーだ。しかし、社内の規則でクール便やコレクト（代引き）、