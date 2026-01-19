大迫幸一氏が「ハイパフォーマンス・コーディネーター」に就任オフの積極補強が注目されている西武が、トレーニング部門にもテコ入れを断行している。新設された「ハイパフォーマンス・コーディネーター」に就任したのは昨年、オイシックスでトレーニングアドバイザーを務めていた大迫幸一氏だ。72歳の大迫氏は、2002年から2011年まで西武でトレーニングコーチなどを務めており、15年ぶりの復帰となる。昨秋キャンプから野手陣