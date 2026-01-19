490万人が訪れる宮島が始めた「訪問税」2026年は年明け早々、日本列島を寒波が襲い各地で雪が降り積もった。今年で世界遺産登録から30年の節目となる広島・厳島神社（広島県廿日市市）も見事な雪化粧となり、初詣客の気持ちを昂らせていた。そんな厳島神社がある宮島に足を踏み入れる際、税金を徴収されることをご存知だろうか。廿日市市が2023年10月、全国に先駆けて打ち出した「宮島訪問税」と呼ばれる税金の仕組みである。これ