長期化してきた天候不順、芝を管理するキーパーの人材不足などにより、天然芝から人工芝への移行が進み始めている。サッカー場や野球場あるいはゴルフ場といった競技場のフィールドには、草香る緑鮮やかな天然芝が敷かれていることが理想。しかし、年々、天然芝の育成管理が容易ではなくなってきていて、必然的に人工芝の必要性が高まっているのだ。もちろん、人工芝にも問題点がないわけではない。長らく人工芝の開発に取り組んで