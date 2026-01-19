日本語ラップの先駆者、いとうせいこうさん＝2025年12月10日、東京都港区、中川竜児撮影 日本でも人気の音楽ジャンルとなったヒップホップ。だがそれは、「日本語でラップする」道を切り開いてきた人たちがいたからこそだ。40年前に『業界こんなもんだラップ』や『東京ブロンクス』を世に放った日本語ラップの先駆者、いとうせいこうさん（64）さんに振り返ってもらった。――ヒップホップとの出合いについて教えてくだ