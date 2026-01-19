皇室の「家計簿」を覗いてみると、歴史と伝統が息づくドラマが見えてくる。国民の注目と憧れを集める暮らしも、誰かの仕事でできている。皇室行事の舞台裏三が日が明けて、仕事始めに気分が塞ぐ人は多いだろう。一方で、新年早々に「国民的イベント」に携わる人もいる。正月の皇室行事だ。2日に「新年一般参賀」があったのは記憶に新しいが、元日には宮中で神事や祝賀の儀が執り行われていた。その舞台裏には、数多くの企業や職人