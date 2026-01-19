JR大阪駅直結の商業施設・KITTE大阪に、関西初出店となる「CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD」（ココイチワールド）が、1月7日にオープンしました。大手カレーチェーン・CoCo壱番屋の新業態で、海外店舗で培われたメニュー構成や味づくりを日本向けにアレンジして提供している点が特徴です。海外ココイチの発想を取り入れたCoCo壱番屋の新業態アジアや欧米を中心に海外展開を進め、その国の食文化にあわせたメニューづくり