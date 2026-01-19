プロ野球の厳しい世界で約30年にわたり現役の最前線で戦った2人の左腕──工藤公康氏（62）と山本昌氏（60）の経歴はまさに"レジェンド"と呼ぶに相応しい。なぜこれほどの長きにわたり現役を続けられたのか、科学的データを活用する現代野球はその目にどう映るのか。熱く語り合った。【全3回の第1回】【写真】腕がムチのようにしなっている西武で投げていたころの工藤公康氏。独特のフォームで投げる山本昌氏も肘が痛い時に腕