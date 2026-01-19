砂漠で「日本人」が主役になった夜昨年末にドバイを家族で訪れましたが、日本の個人と日本企業の現地における活躍・浸透を目の当たりにしましたのでレポートします。25年末にアラブ首長国連邦 (UAE)のドバイとアブダビを家族で訪れました。この時期のUAEは最高気温が20-25度、最低気温も15-20度と非常に過ごしやすい気候です。そして、この気候を活かして昨年末から野球のプロリーグがドバイにてスタートしました。このプロリーグ