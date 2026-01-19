西武・黒木優太投手が１６日付で自身のＳＮＳを更新。オリックスに同期入団のドジャース・山本由伸投手とのツーショットをアップした。「明けましておめでとうございます！本年度もよろしくお願いします今年も岡山へ遊びに行って来ました！」と投稿。続けて「毎年ファーストヒットはＭＶＰ君ですが、この釣り大会７年目にして遂にＭＶＰ君より早く魚を取れました！本当に嬉しかったです岡山の皆さん、今年もありがとうござ