ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！ ※選手の成績やデータは2025年10月11日現在 2本の6UTはロフト違い 最初は青木瀬令奈プロのセッティングをご紹介します。 青木瀬令奈●あおき・せれな/1993年生まれ、群馬県出身。ツアー通算5勝、10年連続シードの実力者。リシャールミル所属。 2本の6UTを入れているが「Z H65」