□の中には、共通する漢字が入ります。パッと見、簡単そうに見えますが、難度はトップレベル……。あなたは答えがわかりますか？早速、挑戦してみましょう♪Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「霊」♡「霊前」「霊簿」「言霊」「生霊」でした！※答えは複数ある場合があります。「言霊」とは、言葉に宿る霊を指す言葉です。昔の日本人は、言