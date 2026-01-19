気象庁気象庁は19日、強い冬型の気圧配置が21日から25日ごろにかけて続き、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪になる所があるとして、交通障害に警戒するよう呼びかけた。着雪や雪崩にも注意が必要としている。気象庁によると、日本海にある低気圧が発達しながら千島近海へ進むなどして、強い寒気が北日本から西日本まで流れ込む。日本海側を中心に山地だけではなく平地でも大雪となり、普段雪が少ない太平洋側でも大雪と