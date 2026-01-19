タレントの藤本美貴が１７日付で自身のインスタグラムを更新。家族との正月旅行の様子をアップした。「家族旅行でＳｅｄｏｎａに行ってきましたせっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思って♡お正月旅行はセドナに♡」とアメリカのアリゾナ州にあるパワースポットに訪れた様子を投稿。続けて「お正月は雨だったけど…笑２日無事に初日の出見られました♡とーっても良かったので