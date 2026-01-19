フェイエノールト戦で攻め込むスパルタの三戸（右）。左はフェイエノールトの渡辺＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで18日、スパルタの三戸舜介は敵地のフェイエノールト戦に先発し、2―1の後半26分に今季2ゴール目を挙げた。同35分に退き、試合は4―3で競り勝った。フェイエノールトの渡辺剛はフル出場し、上田綺世はベンチ外だった。