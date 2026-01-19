アウクスブルク戦の後半、ゴールを決め喜ぶフライブルクの鈴木唯＝アウクスブルク（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグで18日、フライブルクの鈴木唯人は敵地のアウクスブルク戦に後半11分から出場し、0―2の同15分に今季3ゴール目をマークした。試合は2―2で引き分けた。