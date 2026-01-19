「2025年問題」が現実のものとなり、後期高齢者が急増するなか、介護施設への入居はかつてないほど身近なものになっています。しかし、多くの家族にとって誤算となるのが、入居に伴う「生前整理」の過酷さです。急な病気や怪我をきっかけとした入居では、数十年分の生活が詰まった住まいをわずか数週間で片付けなければならないケースも珍しくありません。50年分の生活を2週間でリセット…「親の入居」と同時に始まった片付けの地