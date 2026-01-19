フィリピンの株式市場は現在、歴史的な転換期を迎えています。長年「バリュエーショントラップ（割安放置状態）」を強いられてきた市場が、2026年には「再参入（Re-entry）」を検討すべき魅力的な対象へと変貌を遂げようとしています。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が現地大手ABキャピタル証券の最新レポートが示す2026年の市場を読み解く鍵を考察していきまます。不透