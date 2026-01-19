初4ストローク4気筒と思わせないパフォーマンスとハンドリングに拍車をかけたキャストホイール！ 主要マーケットのアメリカで排気ガス規制が厳しくなるまで、スズキは4スト化を急いでなかったのでGS750の開発スタートは1974年。しかし世界は急に排気ガス規制が厳しくなり、2ストロークはメインだったスズキは突貫で設計・テストを重ねた。全てが初めての経験で、トラブル続きの苦戦を強い