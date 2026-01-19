フィットネスプロデューサーのAYAさん（41）が1月16日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを報告しました。【写真】赤ちゃんのエコー写真を掲げ…幸せそうな2ショットAYAさんは「この度、新しい命を授かりました」「無事に安定期を迎えましたのでご報告させて頂きます。悪阻と闘いながらもカラダを動かす事は止めずに、何とかここまで来れました予定日は今年の6月です」と報告し、4枚の写真を公開。夫婦で「MOM」