中国で昨秋開かれた「BFA女子野球アジアカップ」で優勝した日本代表メンバーで、京都府長岡京市出身の桃山学院大4年富田彩加さん（22）が市役所を表敬訪問した。複数のポジションをこなせるユーティリティープレーヤーとして活躍。「夢に見たユニホームを着てプレーし、優勝できてうれしい」と喜びを語った。【写真】大河ドラマ「豊臣兄弟！」ゆかりの城に熱視線富田さんは長岡第七小時代にスポーツ少年団「長岡京BB野球」で軟式野