＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】大栄翔が受け取った分厚すぎる懸賞金前頭四枚目・大栄翔（追手風）が横綱・豊昇龍（立浪）を撃破し金星獲得。分厚い懸賞を受け取ったが、その報酬を名物実況アナが「高級焼肉300回くらい行けます」と独特の表現で紹介する一幕があった。6年ぶりとなる天覧相撲が行われたこの日、天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下は貴賓席から幕内の取組を観覧された。そんな中、ABEMA