寝る子は打つ――。ソフトバンクの柳町達外野手（２８）が仮眠の重要性を唱えた。１８日は福岡市内で開かれたイベントに登場。知的なトークで場を盛り上げた。プロ６年目の昨季は２年連続で開幕二軍スタートも、最終的に１３１試合に出場してリーグ２位の打率２割９分２厘、６本塁打、５０打点をマーク。初の規定打席をクリアし、リーグ断トツの６２四球、チーム最多１２９安打を放って「最高出塁率」のタイトルを獲得した。