【モデルプレス＝2026/01/19】藤まる（ふじまる）氏による感涙小説「時給三〇〇円の死神」（双葉文庫）が実写映画化決定（2026年秋全国公開）。なにわ男子の西畑大吾と女優の福本莉子が初共演でW主演を務める。【写真】なにわ西畑、高校3年間同じクラスの人気アイドル◆「時給三〇〇円の死神」実写映画化決定この度、“死神のアルバイト”というかつてないユニークな設定ながら、「切なすぎる展開の連続に心を締め付けられる」「当