ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【双子座（ふたご座）】今週は行きたかった場所に出かけるなど、充実感を得られるようです。観たかった景色を眼の前にすると、自然と涙が溢れてくる