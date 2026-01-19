「嫁ごの尻たたき」という、わらで作った棒で子どもたちが花嫁の尻をなでる、少し変わった正月行事が福岡県春日市の神社で行われました。子どもの頃に参加した女性が、ことしは花嫁として参加しました。 福岡県春日市の小倉住吉神社に古くから伝わるという「嫁ごの尻たたき」は、毎年1月14日の夜に行われます。 支えられながら石段を上ってくるのは、春日市出身の大島あすかさん（25）です。■大島あすかさん（25）「（子ど