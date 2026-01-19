将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局が１８日、島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で指され、挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１０８手で勝利した。第２局は３０日に大阪・高槻市「関西将棋会館」で指される。＊＊＊＊開幕局としては１１期ぶりに故郷・出雲市で開催された一戦