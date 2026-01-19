金河成米大リーグ、ブレーブスの韓国人内野手、金河成が右手中指の腱を断裂して修復手術を受け、開幕絶望になったと18日、メジャー公式サイトが伝えた。韓国滞在中に負傷し、回復まで4〜5カ月を要する見通し。シーズン途中にレイズからブレーブスに移った昨季はけがが続き、計48試合の出場で打率2割3分4厘、5本塁打、17打点。フリーエージェント（FA）になった今オフに1年契約を結び、残留していた。（共同）