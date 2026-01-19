お笑いコンビ、マイスイートメモリーズのトランスフォーム福田（36）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。「M−1グランプリ」チャンピオンと間違われて、ファンにサインを書いたことを打ち明けた。「新幹線でサイン4人くらいに求められたけど、木村バンドちゃん（原文まま）と絶対間違われてたわ！トランスフォーム福田ぁーーーーー！」とつづった。大阪・よしもと漫才劇場を活動拠点としているマイスイートメモリーズはこの日