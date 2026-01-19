セリエA 25/26の第21節 ＡＣミランとレッチェの試合が、1月19日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはサンティアゴ・ピエロッティ（MF）、ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、リッカルド・ソッティル（FW）らが先発に名を連ねた。 前半