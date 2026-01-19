太平洋商事は1月から、同社が展開する充電池ブランド「batzone」について実店舗での店頭販売を開始している。ビックカメラ、コジマの一部店舗から順次販売を始め、全国拡大を予定しているという。●USBポートから直接充電できる乾電池 環境配慮を掲げるエコなブランドbatzoneは、USBポートから直接充電できる利便性と環境への配慮を両立した製品が特徴であり、リチウムイオン充電池を展開中だ。今後、同ブランドでは、2030年