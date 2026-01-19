現地１月18日開催のラ・リーガ第20節で、久保建英が所属する11位のレアル・ソシエダが、リーグ９連勝中の首位バルセロナとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。右サイドハーフで先発した久保にアクシデントが発生したのは66分。スプリントの際に左のハムストリング付近を痛めて、ピッチに倒れ込んだ。 そのまま起き上がれず、ストレッチャーに乗せられて交代となった。肉離れなど筋肉系の怪我と思われるが、長期化と