2026年1月14日、台湾メディア・中国時報は、日本の高市早苗政権の対中政策が経済に及ぼす影響について報じた。記事は、高市早苗首相が就任直後にトランプ米大統領の訪日や習近平（シー・ジンピン）国家主席との会談を成功させ、内閣支持率を上昇させたものの、「台湾有事」関連発言によって外交戦略に狂いが生じたと指摘。悪化する日中関係とトランプ政権下での日米調整が、2026年の高市外交における主要課題になるとした。そして