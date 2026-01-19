テレビ朝日は18日、「スーパー戦隊シリーズ」の放送枠を引き継ぎ2月15日にスタートする「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣などを「超制作発表」配信内で発表した。舞台「ブルーロック」やミュージカル「刀剣乱舞」シリーズなどに出演する俳優長田光平（29）が、赤いコンバットスーツを「蒸着」する「ギャバン・インフィニティ」弩城怜慈（どき・れいじ）役で主演に抜てきされた。「驚きとうれ