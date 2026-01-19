野球の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕まで45日。本大会へ向けて続々と侍ジャパンのメンバーが決まっていくなか、日本テレビ系「Going! Sports&News」では連覇を目指す日本の“キーマン”を徹底討論。野球解説者の五十嵐亮太さん、さらに井端弘和監督と2013年大会に選手として共闘した松井稼頭央さんが熱く語りました。前回大会(23年)で1試合平均8得点と猛打をふるった打線のキーマンについて、五