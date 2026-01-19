なにわ男子の西畑大吾（29）と女優の福本莉子（25）が、今年秋に全国公開予定の映画「時給三〇〇円の死神」でダブル主演を務める。2人は本作が映画初共演。西畑は多額の借金を抱える大学生・佐倉真司役で、福本は、佐倉を謎のアルバイトに勧誘する同級生・花森雪希役を演じる。藤まる氏による同名のライトノベル小説が原作で、ドラマ「美しい彼」シリーズや映画「ストロベリームーン」などで知られる酒井麻衣監督がメガホンを