¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê29¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¡Ê25¡Ë¤¬¡¢º£½©¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö»þµë»°¡»¡»±ß¤Î»à¿À¡×¡Ê¼ò°æËã°á´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÆ£¤Þ¤ë»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£Ã¯¤·¤â¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¡Ö»à¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¡È»à¿À¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤â¤È¡¢Ì¿¤äÆü¾ï¤ÎÂº¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë´¶ÎÞ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£À¾Èª¤ÈÊ¡ËÜ¤Ï½é¶¦±é¡£À¾Èª¤Ï¡¢Éã¤ÎÂáÊá¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ë¤è¤ê¿ÍÀ¸¤òÈá´Ñ¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¡¦º´ÁÒ¿¿»Ê¡¢Ê¡ËÜ¤Ïº´ÁÒ¤ò¡È»þµë