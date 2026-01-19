人気YouTuber・きりまるが17日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。 【写真】きりまる&「ぽて」さんの夫婦2ショット きりまるは「2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました 人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」と昨年プロポーズを受けていたことを発表。「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」