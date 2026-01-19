俳優の上川隆也が、主演舞台「忠臣蔵」大阪公演（２４〜２７日、梅田芸術劇場）に向けて、スポーツ報知のインタビューに応じた。主人公の大石内蔵助役。「老若男女を問わず共感していただけるものだと思う」と、手応えを感じている。芸歴が３５年を超えてなお映像や舞台の第一線で活躍中。その原動力についても明かした。（古田尚）大石を演じる上川は、忠臣蔵の魅力を改めて熱く語った。「当時の社会情勢では到底覆すことな