【ベルギーリーグ】ズルテ・ワレヘム 2−1 ヘンク（日本時間1月18日／エリンダス・アリーナ）【映像】超高精度サイドチェンジ＆強烈グラウンダーミドルヘンクのFW伊東純也が途中出場から早速インパクトを残した。いきなり攻撃を活性化させるプレーにファンも「調子上げてきてるなー」と大興奮の様子だ。日本時間1月18日のベルギーリーグ第21節にて、ヘンクはアウェイでズルテ・ワレヘムと対戦した。ウィンターブレイク明けの初